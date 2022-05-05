'O kadar üzülüyorum ki...' deyip kötü haberi Cem Yılmaz verdi! Beni çok irkiltiyor: Sen ölsen milletin...
Netflix'te 13 Mayıs'ta 'Erşan Kuneri' ile izleyicisiyle buluşacak olan Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, dün akşamki programında; Cem Yılmaz, Nilperi Şahinkaya ve Zafer Algöz'ü ağırladı.
Eski bayramları aynı sıcaklıkla yaşadığını söyleyen Cem Yılmaz, "Özlenen bayramlarla ilgili fikrim şu; özlenmesine gerek yok, ne yaşıyorsak o güzel. Güzel şeyler yapıyorsak her gün bayram." ifadeleriyle programa başladı.
Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği 'Erşan Kuneri' ile ilgili konuşan ünlü komedyen, "Erşan Kuneri' iki dakikalık bir karikatür ve figürdü. Bir karakteri böyle genleştirip, bütünüyle bir hale getiriyorsam arkadaşlarımla paylaşıyorum." dedi.
Yılmaz "Diyorum ki; 'Böyle bir tayfa olsun, böyle bir maceraya girsinler'. Herkes kıpırdanmaya başlayınca, 'Ben böyle bir karakter miyim?' deyince, 'Tamam o zaman' diyoruz ve çekmeye başlıyoruz." diye konuştu.