O kadar çok çocuk doğurunca kocası evden kaçtı

12 yaşında evlenen ve bugüne dek 44 çocuk doğuran 39 yaşındaki Mariam Nabatanzi'nin dört üçüz, altı ikiz çocukları bulunuyor. Uganda'da yaşayan rekortmen anne 12 yaşında evlendi. 13 yaşında ilk ikiz çocuklarını doğran Mariam Nabatanzi doğumun ardından doktora gitti ve yumurtalıklarının normalden çok daha büyük olduğunu öğrendi.