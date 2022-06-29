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O isimden bomba tahmin! Bitcoin ne kadar olacak?

O isimden bomba tahmin! Bitcoin ne kadar olacak?

Kripto para piyasalarının amiral gemisi olarak nitelendirilen Bitcoin için ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, dikkat çeken bir tahminde bulundu.

O isimden bomba tahmin! Bitcoin ne kadar olacak?

Özellikle son dönemlerde ki düşüş sebebi ile birçok kişiye mağdur eden kripto paraların düşüşü son hızıyla devam ediyor.

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O isimden bomba tahmin! Bitcoin ne kadar olacak?

Birçok yatırımcı Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların daha fazla düşüp düşmeyeceğini araştırırken ünlü kripto para yatırımcısı Robert Kiyosaki, gündem olacak bir tahminde bulundu.

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O isimden bomba tahmin! Bitcoin ne kadar olacak?

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5.3 düşerek 936 trilyon dolara geriledi. 

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O isimden bomba tahmin! Bitcoin ne kadar olacak?

Saat 14.45 itibariyle Bitcoin yüzde 4.5 düştü. BTC'nin fiyatı 20 bin 77 dolara gerilerken piyasa hakimiyeti yüzde 40.92 seviyelerinde. 

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