O illerde konut fiyatları düştü! İşte düşüş yaşanan il ve ilçeler
Son dönemlerdeki ev ve kira artışlarındaki yükseliş birçok kişiyi isyan ettiriyor. Bazı il ve ilçelerde bu yükseliş yavaşlamış durumda.
İstanbul ve Antalya başta olmak üzere konut fiyatları ciddi miktarda düşüşe geçti. Satılık ev ve kiralık fiyatları Türkiye genelinde Nisan ayında zirve yapmıştı. Bu yükseliş bu günlerde oldukça yavaşladı. İşte konut fiyatlarının düşüşe geçtiği iller...
İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da 7 kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Ağustos ayında düşüş yaşayan kentlerden biri de Antalya oldu. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düştü.
Emlakjet verilerine göre İstanbul’da haziranda yüzde 6, temmuzda yüzde 8 artış gözlemlenirken, Beşiktaş ilçesinde ortalama kiralarda temmuzda yüzde 10 azalma görüldü.
Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy’de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.