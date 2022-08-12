O illerde konut fiyatları düştü! İşte düşüş yaşanan il ve ilçeler

Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy’de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.