O ilacın koronavirüsü tedavi ettiği doğrulandı işte test sonuçları
Koronavirüs (Covid-19) tedavisi için ilaç ve aşı üretilmeye çalışılırken, Remdesivir isimli ilacın yoğun bakımdaki korona hastalarını iyileştirdiği klinik deneylerle tespit edildi.
Dünya koronavirüsün neden olduğu COVID-19'un tedavisine odaklandı. Bu çalışmalarla ilgili Almanya, ABD ve Danimarka'dan iyi haberler geliyor. Başta Almanya olmak üzere dünyadaki 50 hastanede, diğer tedavilerin fayda etmediği, yoğun bakım altındaki korona hastalarına verilen Remdesivir adlı Ebola ilacının ilk sonuçları açıklandı. Konu, Avrupa basınında ve tıpla ilgili yayın organlarında geniş yer buluyor.
İngiltere'deki New England Journal of Medicine dergisi tarafından yayımlanan bilimsel araştırmaya göre, EBOLA tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilacın verildiği yoğun bakımdaki hastaların üçte ikisinden fazlası tamamen iyileşti. Araştırmacıların kurtarılamayan hastaların da olduğunu ancak bu tedavinin en iyisi oluğu konusunda hemfikir oldukları belirtiliyor.
Bin 800 ağır hastaya uyguyandı
Korona virüsünün çevresini saran ve onu izole eden Remdesivir, 25 Ocak'tan bu yana Almanya ve Danimarka başta olmak üzere dünya çapında bin 800 ağır hastaya uygulandı. Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medical Center'deki araştırmacılar, 2'si Almanya'dan toplam 53 hasta ile ilgili sonuçları paylaştılar.
Çoğunda başka hastalık vardı
Tüm hastalar yoğun bakımda, entübe ya da durumu ağır SARS-CoV-2 pozitifti. Bu hastaların bir bölümü yoğun oksijen tedavisi görüyordu, bir bölümü mekanik olarak ancak nefes alabiliyordu. Hastaların tek tek özellikleri ve durumları Alman Aerzteblatt isimli yayın organında yer aldı. Hastaların 4'te üçü erkek ve 3’te biri de 70 yaşın üzerinde olduğu belirtildi. Aynı zamanda hastaların üçte ikisinde yüksek tansiyon (yüzde 25, diyabet yüzde 17), hiperlipidemi (yüzde 11) ve/veya astım (yüzde 11) gibi eşlik eden hastalıklar vardı.