O ilacın koronavirüsü tedavi ettiği doğrulandı işte test sonuçları

Çoğunda başka hastalık vardı

Tüm hastalar yoğun bakımda, entübe ya da durumu ağır SARS-CoV-2 pozitifti. Bu hastaların bir bölümü yoğun oksijen tedavisi görüyordu, bir bölümü mekanik olarak ancak nefes alabiliyordu. Hastaların tek tek özellikleri ve durumları Alman Aerzteblatt isimli yayın organında yer aldı. Hastaların 4'te üçü erkek ve 3’te biri de 70 yaşın üzerinde olduğu belirtildi. Aynı zamanda hastaların üçte ikisinde yüksek tansiyon (yüzde 25, diyabet yüzde 17), hiperlipidemi (yüzde 11) ve/veya astım (yüzde 11) gibi eşlik eden hastalıklar vardı.