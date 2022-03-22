O hüzünlü sancağın parasını bakan kendi cebinden ödemiş

Ama burada konuştuğum insanlar bunun, 1893’de Katar’da saldırıya uğrayan bir Osmanlı birliğine ait olduğu iddia ediliyordu.

Hüzünlü bir sancaktı yani…

Arkasında çok fazla şehit verilen ve kaybedilen bir savaşın hatırası vardı.

Şimdi o sancak 129 yıl sonra Londra’da ortaya çıkmıştı.

Müzayede 28 Ekim 2021 günü Londra’da yapıldı ve Türkiye’den “Biri” tarafından satın alındığı söylendi.

Ancak alanın adı verilmemişti.

Sancakla ilgili bilgiler orada kesildi.

İşte o sancağı ilk defa, 5 ay sonra, yani geçen hafta 18 Mart günü Çanakkale Köprüsünün açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde gördük.

Cumhurbaşkanı sancağı öpüp alnına götürmüştü.

O sancağın hikayesini dün Hürriyet gazetesinde Musa Kesler’inhaberinde okuduk.

1893 yılında Osmanlı birlikleri ile Katar’daki yerel aşiretler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalar uzayınca Katar’daki Osmanlı kalesine Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik takviye birliği gönderildi. Ancak bu birlik 25 Mart 1893’te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı. Birçok asker şehit oldu.

Birliğin sancağı işte o çatışmalarda kaybolmuş.

Yani saldıranların eline geçmiş. Belli ki arkasında da İngiltere olduğu için sancak oradan Londra’ya gitmiş.

Merak ettiğim konu, Londra’daki müzayede de sancağı kimin aldığıydı…

18 Mart günkü haberlerde satır arasında şöyle bir ifade vardı.

“Sancak ilgili bakanlık tarafından satın alındı.”

Tabi “İlgili bakanlık” denince aklıma ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı geldi.

Hürriyet’teki haberde satır aralarında şöyle bir ifade vardı:

“Sancağı Kültür v e Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy” satın aldı.

Demek ki “İlgili bakanlık” oymuş diye düşündüm.

Ancak o cümlenin ardında bir başka gerçek daha varmış.

Bakan sancağın parasını cebinden ödemiş…”

Bu sabah bakanı arayıp sormak istedim.

Kendisi İzmir’de Çeşme Yarımadası projesini yerel kişilere yapılan bir tanıtım toplantısındaymış.

Yakın çevresinden biriyle konuştum.

Doğruymuş. Parayı bakan cebinden ödemiş. Sonra bunu Cumhurbaşkanına hediye etmiş.

Cumhurbaşkanı da Milli Savunma Bakanlığı’na vermiş.

Evet Katar çöllerinde şehit kanıyla ıslanmış hüzünlü bir sancağın hikayesi bu.