O halleri duygulandırmıştı! Yoğurt kovalarıyla müzik yapan engelli Ali hayaline kavuştu!

ANNE AYTEKİN: BATERİ ALINDIĞI SÖYLENDİ, OĞLUM ÇOK MUTLU OLDU

Ali Kadir Aytekin'in annesi Nuran Aytekin, "Kadir bana sosyal medyadan bateri çalanları gösterdi. Ben de, 'sen yapamazsın' demiştim. O da kendisi hırs yaptı ve krem, yoğurt kutuları ile çalmaya başladı. Komşularda bu sırada şikayete gelmeye başladı, 'çok ses oluyor' diye. O sırada ben de Kadir'i evden kovdum. Ablası da öyle olunca parka götürmüş orada da güzel tepkiler almışlar. Sonra ben de gitmeye başladım. İnsanlar Kadir çaldıkça oynamaya başladı. Biz de, 'Kadir'in yeteneği iyi galiba' dedik. Öğretmeni de müzikle uğraşması gerektiğini tavsiye etti. Ali Kadir ile 'girelim dedik' Engelliler Sarayı'na. Çok güzel karşılandık burada. Ali Kadir'in durumunu anlattım. Sonrasında buraya başladık ve bir gün de bize bateri alındığı söylendi ve oğlum çok mutlu oldu. Bağcılar Belediyesi ve Başkan Lokman Çağrıcı'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.