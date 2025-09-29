O halini hiç görmedik! 130 kiloluk Akın Akınözü zayıflama sırrını açıkladı...

Akınözü, fazla kilolarından kurtulmasında sporun yanı sıra aşk acısının büyük bir rol oynadığını da itiraf etti. Oyuncu, "Hoşlandığım bir kız vardı. Aşk acısı yüzünden zayıfladım. Hâlâ iletişimimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum ona, beni daha iyi bir ben yaptığı için" diyerek yaşadığı dönüşümü anlattı.