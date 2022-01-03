O güne dikkat! Meteoroloji uzmanı uyardı önümüzdeki hafta sonuna kadar yağış yok
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklık artıyor önümüzdeki haftaya kadar yağış yok. Öte yandan bugün bazı kentlerde kar yağışı etkili olacak. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sıcaklık artıyor: Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün doğu Karadeniz ve Doğu Anadulunun doğusu dışında yağış yok. Yarın ve hafta sonuna kadar da Türkiye de yağış yok. Sıcaklık batıdan başlayarak perşembe gününe kadar artıyor. Anadolu'da kuraklık devam ediyor.İstanbul da hava parçalı bulutlu sıcaklık 11-12 C. Perşembeye kadar 17 C ye çıkar." dedi.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.