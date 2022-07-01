O gün geldi! Ebru Şahin ile Cedi Osman bu akşam dünya evine giriyor!
Destan dizisinin sevilen oyuncusu Ebru Şahin ile NBA'da forma giyen başarılı basketbolcu Cedi Osman geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift bugün Makedonya'nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturacak. Ünlü çift, Makedonya'da birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. O fotoğrafa binlerce beğeni geldi.
ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin sevilen başrol oyuncusu Ebru Şahin aşk yaşadığı NBA'da forma giyen başarılı basketbolcu Cedi Osman'dan geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklifi almış, mayıs ayında nişanlanmışlardı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift bugün nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift aile arasında gerçekleşecek tören için Makedonya'ya gitti. Ünlü çift Makedonya'da gölün orada birbirine sarılarak çektirdikleri pozu da Instagram hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
Bu akşam evleniyorlar
Ebru Şahin ve Cedi Osman geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan töreni yapmışlardı. Ebru Şahin ve Cedi Osman bu akşam ise evleniyor.
Geçtiğimiz mayıs nişanlanmışlardı
Oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı.
Makedonya'dan fotoğraf yayınladılar
Ünlü çift, Makedonya'da birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.