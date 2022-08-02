O görüntülere sessiz kalamadı! Demet Akalın'a bir tepki de Müjde Ar'dan geldi
Türk Sinemasında rol aldığı filmlerle adını milyonlara duyuran oyuncu Müjde Ar, Demet Akalın'ın garsonun başından aşağıya şampanya döktüğü videoyu sosyal medyadan izledi, sessiz kalamadı. Usta oyuncu Ar, "Ben utandım" diyerek tepkisini gösterdi...
Tosun Paşa, Kibar Feyzo gibi filmlerdeki rolüyle hafızalara kazınan Müjde Ar, şarkıcı Demet Akalın'ın garsonun başından aşağıya şampanya döktüğü görüntülere tepki gösterdi. Ar, "İnsanlar ekmek parası için çalışıyor, rezil olmak için değil. Ben utandım" diyerek tepkisini belli ettti.
Oyuncu Müjde Ar, beğendiği içkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a "İnsanlar ekmek parası için çalışıyor, rezil olmak için değil. Ben utandım" diyerek tepki gösterdi.
Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Kısa sürede Twitter'da gündem olan şarkıcıya bir tepki de oyuncu Müjde Ar'dan geldi.
Önceki akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, gönderilen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.