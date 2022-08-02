O görüntülere sessiz kalamadı! Demet Akalın'a bir tepki de Müjde Ar'dan geldi

Tosun Paşa, Kibar Feyzo gibi filmlerdeki rolüyle hafızalara kazınan Müjde Ar, şarkıcı Demet Akalın'ın garsonun başından aşağıya şampanya döktüğü görüntülere tepki gösterdi. Ar, "İnsanlar ekmek parası için çalışıyor, rezil olmak için değil. Ben utandım" diyerek tepkisini belli ettti.