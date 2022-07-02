O görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü! Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent montaj dedi!
Son olarak ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'da Rafet Koroğluna hayat veren usta oyuncu Tamer Levent'in genç bir kadınla samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Mahkeme yolunu tutan Levent, basına sızan fotoğrafların montajlandığını, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi..
Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'da Rafet Koroğlu'nu canlandıran usta oyuncu Tamer Levent'in genç bir kadınla samimi görüntüleri olay olmuş, çok konuşulmuştu. Mahkeme yolunu tutan Levent, basına sızan fotoğrafların montajlandığını, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söylese de mahkeme oyuncunun talebini reddetti.
Gündeme oturmuştu
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Rafet Koroğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tamer Levent'in genç bir kadınla samimi görüntüleri magazin gündemine oturmuştu.
Provadan ibaret
Bu haberlere ve görüntülere erişim engeli getirilmesi için mahkeme yolunu tutan Levent, basına sızan fotoğrafların montajlandığını, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi..
Montaj dedi
Oyuncu set sırasında prova yapıldığını, çekilen fotoğrafın ise montajlandığını belirtti. Ancak mahkeme oyuncunun talebini reddetti.