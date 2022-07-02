O görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü! Camdaki Kız'ın Rafet'i Tamer Levent montaj dedi!

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'da Rafet Koroğlu'nu canlandıran usta oyuncu Tamer Levent'in genç bir kadınla samimi görüntüleri olay olmuş, çok konuşulmuştu. Mahkeme yolunu tutan Levent, basına sızan fotoğrafların montajlandığını, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söylese de mahkeme oyuncunun talebini reddetti.