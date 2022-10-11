O geldi köyün havası değişti! Ağrı'da kadın muhtar yaptı köylülerin ön yargısı kırıldı

Doğubayazıt uzak bir köy olan 250 haneli Dalbahçe'de yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 5 yıl önce mezun oldu.