O geldi köyün havası değişti! Ağrı'da kadın muhtar yaptı köylülerin ön yargısı kırıldı
AĞRI'da öğretmenlik mezunu Meryem Önkür, civar köyler arasında tek kadın muhtar kendisi oldu. Önkür verdiği sözleri yerine getirerek köylülerin baştaki ön yargısını kırmayı başardı. İşte 250 haneli Dalbahçe köyünde kadın muhtarın hikayesi...
Doğubayazıt uzak bir köy olan 250 haneli Dalbahçe'de yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 5 yıl önce mezun oldu.
Köyüne dönen Önkür, yörede yaşayan kadınlara örnek olmak ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.
Çocuklara park gençlere halı saha
Görev yaptığı 3 yıllık süreçte çeşitli sorunlarını çözüme kavuşturduğu köyün sakinleriyle iyi diyaloglar kuran Önkür, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve keyifli vakit geçirmesi için devletin desteğiyle bu yıl köyüne halı saha, hayırseverlerin de desteğiyle park kazandırdı.
Önkür, halı sahada çocuklar ve köy sakinleriyle maç yapmak için buluştu. İlk defa halı sahaya ayak basan çocuklar, yaşlılar ve kadın muhtarın oynadığı futbol maçı, eğlenceli anlara sahne oldu.