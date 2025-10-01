O gece eve 2 erkek geldi ve... Güllü'nün öldüğü gecede şok detay

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada açık olan pencereden düşen ünlü sanatçı Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında olayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.