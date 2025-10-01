BIST 11.220
O gece eve 2 erkek geldi ve... Güllü'nün öldüğü gecede şok detay

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı evin açık olan penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümü kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada açık olan pencereden düşen ünlü sanatçı Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında olayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YETERLİ Mİ?
Güllü'nün düşme anına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve aile bireylerinin ifadeleri, "Güllü düştü mü, itildi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

KOMŞULARDAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR


Olayın ardından konuşan apartman sakinleri, tanıklıklarını aktardı.

Komşu Reyhan Hanım, olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıktığını iddia etti. Reyhan Hanım iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

