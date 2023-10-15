O fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıktı! Naim Süleymanoğlu'nun kaçış hikayesi
Milli halterci, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nu Türkiye’ye kaçıran Rasim Arda, o günleri albümündeki fotoğraflarla anlattı
Olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonu ‘Cep Herkülü’ lakaplı Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye kaçışında önemli bir rol üstlenen Rasim Arda, Süleymanoğlu’nun filmlere konu olan Türkiye’ye kaçış sürecini yıllardır sakladığı fotoğraflarla anlattı.
Bulgaristan’da doğan ve o dönemde Bulgaristan’ın Türklere karşı uyguladığı baskılara dayanamayarak 17 yaşında Türkiye’ye iltica eden Rasim Arda, Türkiye’de 3 yıl kalmasının ardından çalışmak üzere gittiği Avustralya’da vatandaşlık aldı.
Yeni bir hayat kurduğu Avustralya’da geçmişte yaşadığı zor günleri unutmayan Arda, Bulgaristan’ın Türklere yönelik uyguladığı baskıyı dünyaya duyurmak için eylemlere katıldı. Arda'nın, 1985 yılında Melbourne’da düzenlenen halter müsabakalarında Naim Süleymanoğlu’yla yolları kesişti. Naim Süleymanoğlu’nu Türkiye’ye getirme girişimi başta Süleymanoğlu’nun istememesi üzerine olumsuz olsa da aradan geçen bir yıl sonra Dünya Halter Şampiyonası vesilesi ile Melbourne’da bir araya gelen ikili, tüm zorluklara rağmen kaçış planını uygulayarak Bulgaristan baskılarını tüm dünyaya duyurmayı başardı. Cep Herkülü’nün Türkiye’ye kaçmasında büyük rol oynayan Arda o yıllara ait fotoğrafları ilk kez gösterdi.
“Ben büyük adamım, benim ismimi kimse değiştiremez”
Filmlere konu olan hikâyeyi yıllardır evinde sakladığı albümündeki fotoğraflarla anlatan Rasim Arda, “Bulgaristan’daki olaylar 1984’te başladı. Naim Süleymanoğlu da 1985 yılında Melbourne’daki yarışmalara geldi. Tabi bizim o sırada Naim’den haberimiz yok. Bir arkadaşım beni aradı Bulgaristan takımında bir Türk çocuğu var dedi. Ben duyunca çok sevindim, hemen işimi gücümü bırakıp gidip onu buldum. İltica etmek istiyorsa yardım edebileceğimi söyledim. Fakat yaşı tutmuyordu. Bulgarlar bizim olay çıkaracağımızı bildiklerinden onu Türk ismiyle getirmişti. ‘Biz isim değiştirmiyoruz’ propagandası için onu Türk ismiyle getirdiler. Bir ara Bulgar sporcularla müsabakalardan sonra sohbet ederken Naim’in antrenörü bana neden ismini değiştirmediklerini söyledi. ‘Sizin olay çıkaracağınızı biliyoruz’ dedi ve bir dahaki sefere değiştireceklerini söyledi. Bunu Naim’e anlattım, ‘ben büyük adamım, benim ismimi kimse değiştiremez’ dedi. Sonrasında bana ‘Rasim ağabey, ben iltica edersem benim anneme, babama, kardeşlerime zarar verirler, düşüneyim’ dedi. Tabi biz üzüldük, Bulgaristan’daki olaylar için bir fırsattı. Bütün dünyaya anlatabilirdi” şeklinde konuştu.