O eski hallerinden eser yok yıllar içinde değişim yaşayan ünlüler!
Ekranların sevilen yüzleri zaman içinde nasıl değişti? Kimileri yaş alarak kimisi ufak dokunuşlarla değişim yaşayan ünlü kadın isimler kimler? İşte şoke eden o değişimler...
Bir dönem Kavak Yelleri dizisi ile fırtınalar estiren Aslı Enver yaş aldıkça güzelliğine güzellik katan isimlerden.
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Serenay Sarıkaya "Adanalı" dizisi zamanlarında daha yeni yetme bir genç kız iken zamanla büyümüş, saç ve makyaj tarzını değiştirerek büyüleyici bir genç kadına dönüşmüş.
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Aleyna Tilki genç yaşına rağmen yaptırdığı estetik uygulamalarla zaman zaman gündeme geliyor.
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Birce Akalay yaş almanın verdiği değişimin yanında dudaklarına dolgu ve kaşlarına da ufak dokunuşlar yaptırmış gibi görünüyor.İşte zaman geçtikçe bambaşka tarzlara bürünüp değişen diğer ünlüler...
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