O da koronavirüse yakalandı Angelina Jolie'ye benzemek istiyordu!
Angelina Jolie'ye benzemek için yaptırdığı operasyonlarla gündeme gelen İranlı Sahar Tabar'ın, paylaştığı fotoğraflardan dolayı tutulduğu cezaevinde hastalığı kaptığı öğrenildi.
Instagram'da dünya çapında popüler olan paylaştığı fotoğraflarla herkesin ilgisini çeken Sahar Tabar'ın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Paylaştığı fotoğraflar nedeniyle ülkesi İran'da cezaevinde bulunuyordu.
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Ölü gelin, Zombi gelin ve Zombie Angelina Jolie gibi farklı isimlerle anılan 22 yaşındaki Sahar Tabar geçtiğimiz sene gözaltına alınmıştı.
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2017 yılında, "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafıyla şöhrete kavuşan genç kadın, "Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım Angelina Jolie'ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" demişti.
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