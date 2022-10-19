O da dünyaya açılıyor yeni projesi belli oldu dünyaca ünlü yıldızla oynayacak!
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu İlker Kaleli'nin yeni yapımı belli oldu. Kaleli, önümüzdeki ay çekimleri başlayacak İspanyol dizisi La Pasion Turca'da başrol oyuncusu olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Ünlü ismin partneri ise dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos olacak.
Son dönemde şarkıcı Sıla ile yaşadığı aşkla sıkça gündem olan ekranların sevilen oyuncusu İlker Kaleli, İspanyol Antenna 3 kanalının 'La Pasion Turca' adıyla çekeceği altı bölümlük dizide başrolde yer alacak.
Yakışıklı oyuncunun partneri ise İspanya'nın dünyaca ünlü yıldızı Maggie Civantos seçildi.
Çekimler İstanbul ve Madrid'te
Inaki Penafiel'in yönetmenliğini üstleneceği dizinin 2 buçuk ay sürecek çekimleri kasımda İstanbul'da başlayıp Madrid'de devam edecek.
İlker Kaleli'nin Yaman adında bir antikacıyı, Maggi Civantos'un güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia'yı oynadığı dizi Türkiye İspanya hattında geçen macera, aksiyon ve tutkulu aşk konularını işliyor.