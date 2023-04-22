O bürokrat "PKK'lılara saldırı taktiği verdi" iddiası! "Polislere parke taşıyla saldırın"

Parke taşlarıyla polislerle çatışın

Gizli tanık 2022FS07D8 ise "2014-2015 yıllarında Yeni Pazar Getto Sokağında YDGH içerisinde faaliyet yürüten gençlerin düzenlediği çadır eylemlerinde Bedrettin Gündeş'in gençliğin bütün ihtiyaçlarını karşılıyordu. Söz konusu eylemlerde PKK/KCK bayrakları, Abdullah Öcalan posterleri, o dönem PKK terör örgütü içerisinde kırsal alanda faaliyet yürütürken öldürülen örgüt mensuplarının fotoğrafları da eylemlerin yapıldığı yerde asılı bulunmaktaydı. Bedrettin Gündeş bu yerlere her gece gelirdi. Hendek olaylarının olduğu zamanlarda polislerle çatışma çıktığı zaman yerdeki parke taşlarının sağlam olmadığını rahatlıkla çıkartıp polislerle çatışabileceğimizi YDGH içerisinde faaliyette bulunan kişilere, bizlere söyledi. 2019 yerel seçimlerinden önce Akdeniz Belediye Başkan adayı olmak için Bedrettin Gündeş'in Avrupa üzerinden Kandil'e gidip bir miktar para aktardığını biliyorum."