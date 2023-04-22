O bürokrat "PKK'lılara saldırı taktiği verdi" iddiası! "Polislere parke taşıyla saldırın"
PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla tutuklanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş hakkındaki iddianame ortaya çıktı. Turuncu listede aranan örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunan Gündeş'le ilgili gizli tanık, "Çukur eylemlerinde PKK'lılara 'parke taşları sağlam değil. Rahatlıkla çıkarıp polislerle çatışabilirsiniz" şeklinde taktik verdiğini iddia etti.
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 26 Eylül'de Tece polis evine yönelik saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü işe iltisaklı olduğu tespit edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş gözaltına alındı. Gündeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Teröristlerin ailesine maddi destek
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, Gündeş'in PKK/KCK örgüt yöneticileri ile gizli görüşmeler sağladığını, örgüt içerisinde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına illegal yollardan para aktardığını söyledi.
Gizli tanık, "Terör suçundan yakını cezaevinde olanlara ya da bizzat örgüte katılanların ailelerine maddi ve manevi destek veriyordu. Örgüt içerisinde faaliyet gösterilirken öldürülen örgüt mensuplarının cenazesine katılıyordu ve bizzat ilgileniyordu. Örgüt adına gençleri toplayarak illegal konuşmalar yapıyordu. Gençlerin örgütle bağlantı kurmaları noktasında akıllarını karıştırıyordu" dedi.
Parke taşlarıyla polislerle çatışın
Gizli tanık 2022FS07D8 ise "2014-2015 yıllarında Yeni Pazar Getto Sokağında YDGH içerisinde faaliyet yürüten gençlerin düzenlediği çadır eylemlerinde Bedrettin Gündeş'in gençliğin bütün ihtiyaçlarını karşılıyordu. Söz konusu eylemlerde PKK/KCK bayrakları, Abdullah Öcalan posterleri, o dönem PKK terör örgütü içerisinde kırsal alanda faaliyet yürütürken öldürülen örgüt mensuplarının fotoğrafları da eylemlerin yapıldığı yerde asılı bulunmaktaydı. Bedrettin Gündeş bu yerlere her gece gelirdi. Hendek olaylarının olduğu zamanlarda polislerle çatışma çıktığı zaman yerdeki parke taşlarının sağlam olmadığını rahatlıkla çıkartıp polislerle çatışabileceğimizi YDGH içerisinde faaliyette bulunan kişilere, bizlere söyledi. 2019 yerel seçimlerinden önce Akdeniz Belediye Başkan adayı olmak için Bedrettin Gündeş'in Avrupa üzerinden Kandil'e gidip bir miktar para aktardığını biliyorum."