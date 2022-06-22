O bölgedeki halk plajında mangal ve semaver yasaklandı
VAN Gölü'nün kıyı şeridinde bulunan Mollakasım Halk Plajı'nda mangal ve semaver kullanımı yangın riskini azaltmak ve halkın sağlığını korumak için yasaklandı.
Doğu'nun Bodrum'u olarak bilinen, denize kıyısı olmayıp mavi bayrağı bulunan Mollakasım Halk Plajı'nda, halkın sağlığını korumak sebebiyle mangal ve semaver kullanımına yasak getirildi.
Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü Van Gölü'nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzelliği ve saklı koyları ile dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde, 2018'de mavi bayrak verilen ilk plaj olarak açılışı yapılan, Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı da yaz aylarında temiz suyuyla tercih edilen yerler arasında bulunuyor.
Mollakasım Halk Plajı'nı kaybetmemek ve halkın sağlığını korumak adına alınan meclis kararı ile semaver ve mangal kullanımı yasaklandı. Van turizmine pozitif katkı sağlayan plajın korunması için verilen kararın ardından plaja gelenlerden bazıları, 'Mangalsız piknik olmaz' derken, olumlu karşılayanlar da oldu.
Plaj görevlisi Mehmet Ardış, kararın bu sezon alındığını belirterek, "Bizim de amacımız bölgeyi korumak. Burası 5 yıldır mavi bayrak taşıyor. Bu yıl getirilen yasak ile çevremiz daha temiz olacak. Gelenlere anlatıyoruz, onlar da anlayışla karşılıyorlar" dedi.