'O Başak buraya gelecek! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşine saldırı şoku

Saldırgan, "Başak buraya gelecek, o gelene kadar bir yere gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim" hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.