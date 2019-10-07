O ayrıntı ortaya çıkardı Onur Saylak Tuba Büyüküstün'den vazgeçemedi!
Onur Saylak'ın bir röportaj için verdiği fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntı Tuba Büyüküstün'den vazgeçemediğine yoruldu.
2011 yılında hayatlarını birleştiren Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2012 yılında ikiz kızlarını kucaklarına almış fakat bu mutluluk çok sürmemişti. 2017 yılında yollarını ayıran çift, ilişkilerini arkadaşlık düzeyinde ilerletme kararı almışlardı.
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Onur Saylak, Tuba Büyüküstün ile evli olduğu dönem ikiz kızlarının da doğumunun ardından koluna bir dövme yaptırarak hem eşinin hem kendisinin hem de ikiz kızlarının baş harflerini yazdırmıştı.
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Onur Saylak'ın Hello Dergisi'ne verdiği röportajda eski eşi Tuba Büyüküstün'le ilgili verdiği bir detay oldukça dikkat çekti.
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Onur Saylak'ın kolundaki dövmeden 'T' harfini sildirmemesi Saylak'ın Tuba Büyüküstün'den vazgeçemediği şeklinde yorumlandı.
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