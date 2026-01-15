BIST 12.357
O artık bir milyoner! Trump'ın küfür edip 'orta parmak' gösterdiği işçi zengin oldu

Michigan'daki Ford fabrikasını ziyaret eden Donald Trump, kendisine 'pedofil koruyucusu' diyen fabrika işçisine küfür edip orta parmak gösterdi. Trump'ın o anları tüm dünyada kısa sürede gündem oldu. Olay sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve işten çıkarılan işçi ise artık bir milyoner...

O artık bir milyoner! Trump'ın küfür edip 'orta parmak' gösterdiği işçi zengin oldu - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Michigan eyaletinde yer alan Ford Motor Company fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi. 

O artık bir milyoner! Trump'ın küfür edip 'orta parmak' gösterdiği işçi zengin oldu - Resim: 2

Fabrikayı gezdiği sırada işçilerden biri Trump'a tepki gösterdi ve Jeffrey Epstein hakkında açılan davadaki tutumu nedeniyle Trump'ı 'pedofil savunucusu' olmakla suçladı.

O artık bir milyoner! Trump'ın küfür edip 'orta parmak' gösterdiği işçi zengin oldu - Resim: 3

Beklenmedik tepki sonrası küplere binen Trump'ın işçiye orta parmağını göstermesi ve küfürler savurması tüm dünyada viral oldu.

O artık bir milyoner! Trump'ın küfür edip 'orta parmak' gösterdiği işçi zengin oldu - Resim: 4

Görüntülerin ardından fabrikanın, çalışan Sabula'nın işine son verdiği ve işçi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, ABD'de gündem olan olayın ardından kovulan Sabula için yardım kampanyası başlatıldı. 

