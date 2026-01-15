O artık bir milyoner! Trump'ın küfür edip 'orta parmak' gösterdiği işçi zengin oldu
Michigan'daki Ford fabrikasını ziyaret eden Donald Trump, kendisine 'pedofil koruyucusu' diyen fabrika işçisine küfür edip orta parmak gösterdi. Trump'ın o anları tüm dünyada kısa sürede gündem oldu. Olay sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve işten çıkarılan işçi ise artık bir milyoner...
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Michigan eyaletinde yer alan Ford Motor Company fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.
Fabrikayı gezdiği sırada işçilerden biri Trump'a tepki gösterdi ve Jeffrey Epstein hakkında açılan davadaki tutumu nedeniyle Trump'ı 'pedofil savunucusu' olmakla suçladı.
Beklenmedik tepki sonrası küplere binen Trump'ın işçiye orta parmağını göstermesi ve küfürler savurması tüm dünyada viral oldu.
Görüntülerin ardından fabrikanın, çalışan Sabula'nın işine son verdiği ve işçi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, ABD'de gündem olan olayın ardından kovulan Sabula için yardım kampanyası başlatıldı.