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O 5 ilçe il olmak için çabalıyor! Plakaları bile hazırlandı..

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O 5 ilçe il olmak için çabalıyor! Plakaları bile hazırlandı..

Türkiye'nin 81 ilden oluşan idari yapısında değişiklik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. 1999 yılında Düzce’nin il yapılmasının ardından uzun süredir il statüsüne geçmeyi bekleyen ilçelerle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelirken, il olma şartlarını karşılayan 5 ilçe daha öne çıktı.

O 5 ilçe il olmak için çabalıyor! Plakaları bile hazırlandı.. - Resim: 1

Türkiye'nin idari yapısında önemli bir değişiklik için geri sayım sürüyor. Uzun süredir gündemde olan “il sayısının 100’e çıkarılması” yönündeki beklenti, her geçen gün daha çok dillendirilirken, bazı büyük ilçeler bu dönüşümde öne çıkıyor. Son olarak açıklanan verilerle birlikte 5 yeni ilçe daha il olmaya en yakın adaylar arasına girdi.

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O 5 ilçe il olmak için çabalıyor! Plakaları bile hazırlandı.. - Resim: 2

İL OLMAK İSTEYENLERİN SAYISI 24’E YÜKSELDİ

1999 yılında Düzce’nin il yapılmasından bu yana Türkiye’nin il haritasında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Ancak yeni dönemde bu tablo değişebilir. Nüfusu ve ekonomik kapasitesiyle öne çıkan ilçelerden Alanya (Antalya), Bandırma (Balıkesir), Edremit (Balıkesir), Fethiye (Muğla) ve Nazilli (Aydın) il statüsüne en yakın yerleşim yerleri olarak dikkat çekiyor.

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O 5 ilçe il olmak için çabalıyor! Plakaları bile hazırlandı.. - Resim: 3

YENİDEN ŞEKİLLENEN İDARİ HARİTA

Aday ilçeler; yüksek nüfus, gelişmiş ekonomik yapı, merkezden uzaklık ve ulaşım altyapısı gibi il olma kriterlerini büyük ölçüde karşılıyor. Açıklanan 5 yeni adayla birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden pek çok ilçe “il” olmaya hazırlanıyor.

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O 5 ilçe il olmak için çabalıyor! Plakaları bile hazırlandı.. - Resim: 4

İL OLMAYA EN YAKIN 5 İLÇE VE NÜFUSLARI

Alanya (Antalya) – 359.891

Bandırma (Balıkesir) – 166.836

Edremit (Balıkesir) – 171.700

Fethiye (Muğla) – 177.569

Nazilli (Aydın) – 162.000

Bu ilçelerin, idari yükü hafifletmek, yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunabilmesini sağlamak ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla il yapılması değerlendiriliyor.

ÖNCELİKLİ ADAYLAR ARASINDA HANGİ İLÇELER VAR?

Daha önceki dönemlerde de gündeme gelen ve il statüsüne aday olarak gösterilen diğer ilçeler şu şekilde sıralandı:

Yüksekova (Hakkari)

Midyat (Mardin)

Elbistan (Kahramanmaraş)

Polatlı (Ankara)

Kahta (Adıyaman)

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