O 5 ilçe il olmak için çabalıyor! Plakaları bile hazırlandı..

Türkiye'nin idari yapısında önemli bir değişiklik için geri sayım sürüyor. Uzun süredir gündemde olan “il sayısının 100’e çıkarılması” yönündeki beklenti, her geçen gün daha çok dillendirilirken, bazı büyük ilçeler bu dönüşümde öne çıkıyor. Son olarak açıklanan verilerle birlikte 5 yeni ilçe daha il olmaya en yakın adaylar arasına girdi.