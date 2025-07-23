O 5 ilçe il olmak için çabalıyor! Plakaları bile hazırlandı..
Türkiye'nin 81 ilden oluşan idari yapısında değişiklik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. 1999 yılında Düzce’nin il yapılmasının ardından uzun süredir il statüsüne geçmeyi bekleyen ilçelerle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelirken, il olma şartlarını karşılayan 5 ilçe daha öne çıktı.
Türkiye'nin idari yapısında önemli bir değişiklik için geri sayım sürüyor. Uzun süredir gündemde olan “il sayısının 100’e çıkarılması” yönündeki beklenti, her geçen gün daha çok dillendirilirken, bazı büyük ilçeler bu dönüşümde öne çıkıyor. Son olarak açıklanan verilerle birlikte 5 yeni ilçe daha il olmaya en yakın adaylar arasına girdi.
İL OLMAK İSTEYENLERİN SAYISI 24’E YÜKSELDİ
1999 yılında Düzce’nin il yapılmasından bu yana Türkiye’nin il haritasında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Ancak yeni dönemde bu tablo değişebilir. Nüfusu ve ekonomik kapasitesiyle öne çıkan ilçelerden Alanya (Antalya), Bandırma (Balıkesir), Edremit (Balıkesir), Fethiye (Muğla) ve Nazilli (Aydın) il statüsüne en yakın yerleşim yerleri olarak dikkat çekiyor.
YENİDEN ŞEKİLLENEN İDARİ HARİTA
Aday ilçeler; yüksek nüfus, gelişmiş ekonomik yapı, merkezden uzaklık ve ulaşım altyapısı gibi il olma kriterlerini büyük ölçüde karşılıyor. Açıklanan 5 yeni adayla birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden pek çok ilçe “il” olmaya hazırlanıyor.
İL OLMAYA EN YAKIN 5 İLÇE VE NÜFUSLARI
Alanya (Antalya) – 359.891
Bandırma (Balıkesir) – 166.836
Edremit (Balıkesir) – 171.700
Fethiye (Muğla) – 177.569
Nazilli (Aydın) – 162.000
Bu ilçelerin, idari yükü hafifletmek, yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunabilmesini sağlamak ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla il yapılması değerlendiriliyor.
ÖNCELİKLİ ADAYLAR ARASINDA HANGİ İLÇELER VAR?
Daha önceki dönemlerde de gündeme gelen ve il statüsüne aday olarak gösterilen diğer ilçeler şu şekilde sıralandı:
Yüksekova (Hakkari)
Midyat (Mardin)
Elbistan (Kahramanmaraş)
Polatlı (Ankara)
Kahta (Adıyaman)