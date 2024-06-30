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Nwakaeme Trabzon'a geldi, taraftarlar coşkuyla karşıladı

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Nwakaeme Trabzon'a geldi, taraftarlar coşkuyla karşıladı

Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi.

Nwakaeme Trabzon'a geldi, taraftarlar coşkuyla karşıladı

Londra'dan kalkan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen futbolcuyu, bordo-mavili taraftar tezahüratlarla karşıladı.

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Nwakaeme Trabzon'a geldi, taraftarlar coşkuyla karşıladı

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nwakaeme, geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Nwakaeme Trabzon'a geldi, taraftarlar coşkuyla karşıladı

Nwakaeme, taraftarların kendisini nasıl karşıladığına ilişkin soruya, "Henüz görmedim ama Trabzon'un nasıl olduğunu biliyorum, dolayısıyla tahmin edebiliyorum dışarının nasıl olduğunu. Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum." yanıtını verdi.

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Nwakaeme Trabzon'a geldi, taraftarlar coşkuyla karşıladı

Trabzonspor'dan iki yıldır ayrı kaldığına ilişkin soru üzerine Nijeryalı oyuncu, "Taraftarların beni nasıl takip ettiğini biliyorum, bu gerçekten inanılmaz. Sosyal medya üzerinden taraftarlarımızdan birçok mesaj alıyorum, yorum alıyorum. Her birine tek tek teşekkür etmek istiyorum hem bu sevgi hem de beni takip etmeyi hiç bırakmadıkları için." ifadelerini kullandı.

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