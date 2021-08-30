Nusret'in yeni malikanesi... Evine yerleştiği Şair-i Azam Abdülhak Hamid Tarhan kimdir

Bir zamanlar Abdülhak Hamid Tarhan, Kerime Nadir, Turgay Şeren gibi ünlü isimlerin yaşadığı Nişantaşı’ndaki Maçka Palas’ın yeni sakini, yarattığı mekanlarla şöhreti çoktan Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe oldu. Ünlü şef, Zorlu Center’daki rezidansından çıkarak sahibi olduğu Maçka Palas’a taşındı.