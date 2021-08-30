Nusret'in yeni malikanesi... Evine yerleştiği Şair-i Azam Abdülhak Hamid Tarhan kimdir
Ünlü restoran zinciri sahibi ve 'salt bae' akımını dünyaya duyuran Nusret Gökçe ‘Şair-i Azam’ olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın dairesine taşındı.
Bir zamanlar Abdülhak Hamid Tarhan, Kerime Nadir, Turgay Şeren gibi ünlü isimlerin yaşadığı Nişantaşı’ndaki Maçka Palas’ın yeni sakini, yarattığı mekanlarla şöhreti çoktan Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe oldu. Ünlü şef, Zorlu Center’daki rezidansından çıkarak sahibi olduğu Maçka Palas’a taşındı.
Mimar Giulio Mongeri tarafından 1922 yılında inşa edilen Nişantaşı’nın ikonik binası, 1994’te Doğuş Holding tarafından satın alınmış 2008’de de Park Hyatt Oteli’ne dönüştürülmüştü.
Yılın büyük bir bölümünü dünyanın çeşitli noktalarında olan restoranlarını ziyaret ederek geçiren ünlü şef, artık İstanbul’da olduğu zamanlar Maçka Palas’ta kalacak.
Gökçe, otelin içinde herhangi bir süite yerleşmedi. Şimdilerde sık sık yeni evinden paylaşımlar yapan ünlü şefin taşındığı süit, çok özel bir mekan.