Nusret'in yeni arabası masaj yapıyor! Fiyatı ise dudak uçuklattı

Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü isim, para sayesinde hayallerini bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Nusret, AUDI'nin en lüks otomobillerinden biri olan A8L satın aldı.