Nusret'in yeni arabası masaj yapıyor! Fiyatı ise dudak uçuklattı
Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde en iyi blogger ödülünü alan sosyete kasabı Nusret Gökçe, kendisini yeni bir arabayla ödüllendirdi.
Küçük yaşlardan itibaren yaptığı kasaplık mesleğini adeta bir şova dönüştürerek kısa sürede dünya çapında tanınan Nusret, geçtiğimiz aylarda İstanbul Maçka'daki Park Hyatt oteli 50 milyon euro karşılığında Doğuş Grubu'ndan satın almıştı. Son olarak Cannes'ta görülen Nusret, kendisine yeni bir araba aldı.
Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü isim, para sayesinde hayallerini bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak Nusret, AUDI'nin en lüks otomobillerinden biri olan A8L satın aldı.
1.8 milyon TL: Ünlü işletmecinin yeni arabasının değeri ise yaklaşık olarak 1.8 milyon TL. Nusret'in yeni aracının özelliklerinden en dikkat çekeni ise mesaj yapabiliyor olması.
Peki kısa sürede bu kadar çok kazanmayı başaran Nusret Gökçe kimdir?: Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı.