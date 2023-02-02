Nusret’in restoranına giden fenomen şoke oldu! Fiyatları görünce küçük dilini yuttu

Nusret'in New York'ta bulunan restoranın en yoğun saatler olan akşam saatlerinde bomboş olması sosyal medya ve İngiliz basınına dalga konusu oldu. TikTok kullanıcısı, Simon Metin, akşam saatlerinde Nusret' ait restorana girdi. Masaların tamamen boş olduğunu görünce videosunu çekip ''Akşam saat 6 ve burası çok yoğun" diyerek Nusret'i tiye aldı.