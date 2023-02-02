Nusret’in restoranına giden fenomen şoke oldu! Fiyatları görünce küçük dilini yuttu
Dünyaca ünlü Nusr-et restoranlarının sahibi işletmeci sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe’nin menü fiyatları gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Nusr-et’in New York’ta bulunan şubesine giden TikTok fenomeni Simon Metin, menüdeki fiyatları görünce adeta küçük dilini yuttu. Ayrıca mekanın bomboş olmasını da tiye aldı.
Kasap çıraklığından dünyaca ünlü restoran işletmeciliğine uzanan hikayesi, ilginç sosyal medya paylaşımları ve en çok da tuz serpme hareketiyle uluslararası üne kavuşan Nusret Gökçe, restoranlarındaki fiyatlarla eleştiri oklarının hedefi oluyor.
Simon Metin isimli genç bir TikTok fenomeninin önceki gün Nusr-et’in New York şubesine gitmesiyle restorandaki yüksek fiyatlar yine gündem oldu.
Fenomen, “Bu fiyatlar gerçek olamaz. Menüdeki etlerin fiyatları 100-1190 dolar arası değişiyor" dedi.
Nusret'in New York'ta bulunan restoranın en yoğun saatler olan akşam saatlerinde bomboş olması sosyal medya ve İngiliz basınına dalga konusu oldu. TikTok kullanıcısı, Simon Metin, akşam saatlerinde Nusret' ait restorana girdi. Masaların tamamen boş olduğunu görünce videosunu çekip ''Akşam saat 6 ve burası çok yoğun" diyerek Nusret'i tiye aldı.