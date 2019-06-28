Nusret'in hilesini Orkun Işıtmak ortaya çıkardı! Bakın altın kaplamalı et nasıl yapılıyormuş
Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, katıldığı canlı yayın programında Nusret'in meşhur altın kaplamalı etlerinin hilesini ortaya çıkardı.
Sosyal medya fenomenlerinden biri olan Orkun Işıtmak, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Işıtmak, birkaç ay önce sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Miami'deki restorantında ödediği 6500 TL'lik yemeğin detaylarından bahsederken altın etin nasıl yapıldığını da anlattı.
''Vergi dairesinde en çok gelir veren benim''
YouTube'da 12 yıl önce kanal açtığını söyleyen ancak son 4 yılda para kazanmaya başladığını belirten Orkun Işıtmak, neredeyse tüm parasının vergilere gittiğini şu sözlerle ifade etti: "Bin tane videom var. En çok vergi ödeyende biziz. Google KDV ödemediği için onların ödemesini düşünce ve kendi ekibinin de ödemelerini yapınca geriye bir şey kalmıyor zaten.
Vergi dairesinde en çok gelir veren benmişim. Orada vergisini vermeyen ne fenomenler gördüm. Annem ilk zamanlar ne yaptığıma anlam veremedi. Bende ailemde bunun bir iş olacağını düşünmemiştim."
Nusret'in restorantında 6 bin 500 TL hesap
Nusret Gökçe'nin restorantında 6 bin 500 TL hesap ödediğinden bahseden Orkun Işıtmak, yaşadığı olay şöyle anlattı: "En Yüksekten Atlayan Türk Olma' videosunu çekmek için Amerika'ya gitmiştik. Ondan birkaç gün önce Miami'de kaldık.