Nusret'in hilesini Orkun Işıtmak ortaya çıkardı! Bakın altın kaplamalı et nasıl yapılıyormuş

''Vergi dairesinde en çok gelir veren benim''

YouTube'da 12 yıl önce kanal açtığını söyleyen ancak son 4 yılda para kazanmaya başladığını belirten Orkun Işıtmak, neredeyse tüm parasının vergilere gittiğini şu sözlerle ifade etti: "Bin tane videom var. En çok vergi ödeyende biziz. Google KDV ödemediği için onların ödemesini düşünce ve kendi ekibinin de ödemelerini yapınca geriye bir şey kalmıyor zaten.