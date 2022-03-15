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Nusret'in hayatı belgesel oluyor Salt Bae kralı Nusret Gökçe aslen nereli

Nusret'in hayatı belgesel oluyor Salt Bae kralı Nusret Gökçe aslen nereli

Tuz dökme hareketi ile dünya çapında Salt Bae akımının öncüsü olan Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel oluyor!

Nusret'in hayatı belgesel oluyor Salt Bae kralı Nusret Gökçe aslen nereli

Bir dönem tüm dünyada tuz dökme hareketi ile fenomen olan Nusret Gökçe'nin hayatının belgesel olacağı iddia edildi. Disney Plus'ta yayınlanacak olan yapımı Amerikalı bir yönetmen çekecek.

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Nusret'in hayatı belgesel oluyor Salt Bae kralı Nusret Gökçe aslen nereli

Biyografi filmleri Dilberay ve Bergen'in ardından "Salt Bea" akımını başlatan kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin hayatının da belgesel filme aktarılacağı öne sürüldü.

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Nusret'in hayatı belgesel oluyor Salt Bae kralı Nusret Gökçe aslen nereli

İddiaya göre Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Yarı-belgesel tarzındaki projeyi Amerikalı bir yönetmen çekecek.

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Nusret'in hayatı belgesel oluyor Salt Bae kralı Nusret Gökçe aslen nereli

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, platformda ayrıca Barış Manço ve Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.

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