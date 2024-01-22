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Nusret'in Dubai'deki restoranında 3 milyonluk hesap!

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Nusret'in Dubai'deki restoranında 3 milyonluk hesap!

Nusret Gökçe, yine gündeme girmeyi başardı Dubai'deki restoranında ödenen 3 milyonu aşkın bir hesabı sosyal medya hesabından paylaştı.

Nusret'in Dubai'deki restoranında 3 milyonluk hesap!

Paylaşımları, yaptığı garip hareketler ve sözleriyle adından söz ettiren Nusret yine olay oldu.

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Nusret'in Dubai'deki restoranında 3 milyonluk hesap!

Dünya çapında ün kazanan 'Et tuzlama’ (Salt bae) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, sahibi olduğu restoran zincirlerinden birinde ödenen hesabı paylaştı.

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Nusret'in Dubai'deki restoranında 3 milyonluk hesap!

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret, son olarak Dubai'deki restoranına ait bir fişin fotoğrafını "Para gelir, para gider" notuyla paylaştı.

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Nusret'in Dubai'deki restoranında 3 milyonluk hesap!

Nusret Gökçe’nin "Para gelir, para gider" notuyla paylaştığı hesap "398.630 BAU Dirhemi, 108.547 Dolar yani 3 milyon 256.410 TL.

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