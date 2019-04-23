Nusret'in 23 Nisan kampanyası
Nusret, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların yüzünü güldürecek bir sürpriz yapıyor. Ünlü şef, 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz ve sınırsız menü veriyor...
Nusret Gökçe Instagram hesabından 5-18 yaş arasındaki çocukların hepsini beklediğini, rakamda ve adette limit olmadığını duyurdu.
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Sosyal medya platformlarında paylaştığı videoları ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan ünlü şef Nusret yine bir etkinliğe imza atıyor.
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Özel günleri es geçmeyen fenomen şef bugün yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların yüzünü güldürüyor.
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Ünlü şef, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak tüm Nusret restoranlarında çocuklara ücretsiz menü veriyor.
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