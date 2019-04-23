Nusret'in 23 Nisan kampanyası

Nusret'in 23 Nisan kampanyası

Nusret, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların yüzünü güldürecek bir sürpriz yapıyor. Ünlü şef, 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz ve sınırsız menü veriyor...

Nusret'in 23 Nisan kampanyası - Sayfa 1

 Nusret Gökçe Instagram hesabından 5-18 yaş arasındaki çocukların hepsini beklediğini, rakamda ve adette limit olmadığını duyurdu.

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Nusret'in 23 Nisan kampanyası - Sayfa 2

Sosyal medya platformlarında paylaştığı videoları ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan ünlü şef Nusret yine bir etkinliğe imza atıyor.

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Nusret'in 23 Nisan kampanyası - Sayfa 3

Özel günleri es geçmeyen fenomen şef bugün yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların yüzünü güldürüyor.

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Nusret'in 23 Nisan kampanyası - Sayfa 4

Ünlü şef, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak tüm Nusret restoranlarında çocuklara ücretsiz menü veriyor.

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