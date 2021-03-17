Nusret'e hemşehrisinden şiir! 4,5 milyon lira harcayıp Erzurum'a yaptırdı
ERZURUM'da evli ve 3 çocuk annesi ev hanımı şair Nurcan Betül Altun, Nusret Gökçe'ye şiir yazdı.
Nusret Gökçe, anne ve babasının yaşadığı Erzurum'un Paşalı köyüne, 2018 yılında yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan bir külliye yaptırdı.
Külliyenin açılışına çok sayıda yetkilinin yanı sıra Nusret Gökçe, annesi Fatma, babası Faik, kardeşleri Uğur ve Özgür Gökçe katıldı.
Dualarla açılışı yapılan 'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi'nin kurdelesini kesen Nusret Gökçe, kestiği kurdele parçasıyla meşhur tuz serpme hareketi yaptı.
Nusret Gökçe’nin köyüne yaptırdığı külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyaret eden Oltu Havzası halk şairlerinden Nurcan Betül Altun, hemşehrisi Nusret'e şiir yazdı.