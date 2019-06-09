Nusret şovlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor! Eti drone ile uçurdu

Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, şovlarına her gün yeni birisini katıyor. Küçük yaşlardan itibaren yaptığı kasaplık mesleğini adeta bir şova dönüştürerek kısa sürede dünya çapında tanınan Nusret, bu sefer de servise sunmak için hazırlayacağı eti drone ile uçurdu.