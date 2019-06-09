Nusret şovlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor! Eti drone ile uçurdu
Altın tozundan yaptığı hamburgerlerle sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, şimdi de eti drone ile uçurdu.
Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, şovlarına her gün yeni birisini katıyor. Küçük yaşlardan itibaren yaptığı kasaplık mesleğini adeta bir şova dönüştürerek kısa sürede dünya çapında tanınan Nusret, bu sefer de servise sunmak için hazırlayacağı eti drone ile uçurdu.
Ünlü işletmeci Nusret, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Nusret'in yeni paylaştığı videoda servisini yapacağı et kendisine drone ile getirildi.
İşte Nusret'in sosyal medyada paylaştığı yeni şovu:
Diğer yandan, Nusret, restoran zincirlerinin Türkiye'den sonra Avrupa'da da genişletmeye devam ediyor. Nusret kısa sürede büyüyen ekonomisi hakkında konuştu.
Gökçe, Las Vegas'a da restoran açacağını ve hedefinde Los Angelesolduğunu dile getirdi. Gökçe şu ifadeleri dile getirdi: