Nusret 3.1 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı olay oldu! Bakın o yemeği kim yemiş!
Restoranında ödenen binlerce liralık hesaplarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, Abu Dhabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaştı. Gökçe'nin "Kalite asla pahalı değildir." notuyla paylaştığı hesabı görenler gözlerine inanamadı. O yemeği yiyenler ise dünyanın en gözde yarışmacıları çıktı.
Et tuzlama hareketiyle 'salt bae' lakabı alan ve tüm dünyada tanınan bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe, restoranındaki fiyatlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından bir restoranında yer alan hesabı paylaştı.
"Kalite asla pahalı değildir"
Abu Dhabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaşan Nusret, paylaşıma "Kalite asla pahalı değildir." notunu düştü.
Bir hesap 3.1 milyon TL
Nusret'in paylaştığı hesap 615 bin dirhem, Türk parasıyla 3.1 milyon TL yapıyor. Yemek yiyen grup 150 bin lira da bahşiş bıraktı.