BIST 4.514
DOLAR 18,62
EURO 19,33
ALTIN 1.053,70

Nusret 3.1 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı olay oldu! Bakın o yemeği kim yemiş!

|
Nusret 3.1 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı olay oldu! Bakın o yemeği kim yemiş!

Restoranında ödenen binlerce liralık hesaplarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, Abu Dhabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaştı. Gökçe'nin "Kalite asla pahalı değildir." notuyla paylaştığı hesabı görenler gözlerine inanamadı. O yemeği yiyenler ise dünyanın en gözde yarışmacıları çıktı.

Nusret 3.1 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı olay oldu! Bakın o yemeği kim yemiş!

Et tuzlama hareketiyle 'salt bae' lakabı alan ve tüm dünyada tanınan bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe, restoranındaki fiyatlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

114
Nusret 3.1 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı olay oldu! Bakın o yemeği kim yemiş!

Dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından bir restoranında yer alan hesabı paylaştı.

214
Nusret 3.1 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı olay oldu! Bakın o yemeği kim yemiş!

"Kalite asla pahalı değildir" 

Abu Dhabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaşan Nusret, paylaşıma "Kalite asla pahalı değildir." notunu düştü.

314
Nusret 3.1 milyon TL'lik hesap fişini paylaştı olay oldu! Bakın o yemeği kim yemiş!

Bir hesap 3.1 milyon TL

Nusret'in paylaştığı hesap 615 bin dirhem, Türk parasıyla 3.1 milyon TL yapıyor. Yemek yiyen grup 150 bin lira da bahşiş bıraktı.

414