Nusret rekor cirosunu paylaştı herkesi şaşırttı! Bakın ne kadar bağış yaptı

Nusret Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlamıştı. ökçe, Etiler şubesinin bir günlük tüm gelirini bağışlayacağını açıklamıştı.