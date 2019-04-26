Nusret İlber Ortaylı'yı ağırladı! Ortaylı'nın yorumu...

Birçok ünlü ismi ağırlayan ve zaman zaman onların fotoğraflarını paylaşan Nusret, bu sefer Prof. Dr. İlber Ortaylı'yla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Instagram üzerinden paylaşım yapan Nusret, fotoğrafın altına, "Tarihe geçtin dedi" notunu düştü.