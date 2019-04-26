Nusret İlber Ortaylı'yı ağırladı! Ortaylı'nın yorumu...
Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni haline gelen Nusret Gökçe, ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı'yı restoranında ağırladı.
Birçok ünlü ismi ağırlayan ve zaman zaman onların fotoğraflarını paylaşan Nusret, bu sefer Prof. Dr. İlber Ortaylı'yla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Instagram üzerinden paylaşım yapan Nusret, fotoğrafın altına, "Tarihe geçtin dedi" notunu düştü.
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Restoranında birçok ünlü ismi ağırlayarak onlarla fotoğrat çektiren Nusret, dünyaca ünlü yıldızlardan bakın kimleri ağırlamıştı?
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