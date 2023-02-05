Nusret her şeyden habersiz elleriyle yedirdi! Kadın müşteri bakın kim çıktı Interpol peşinde
Sosyal medyada üne kavuşan Nusret Gökçe, restoranlarına gelen bazı kişilere kendine has şovuyla servis yapıyor. Nusret'in elleriyle et hazırlayıp yedirdiği son kadın sosyal medyada çok konuşuldu. Çünkü o kadını, Interpol arıyordu... Nusret'in bundan haberi yoktu... İşte haberin devamı ve Nusret'in firariye et yedirdiği anlar...
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (Interpol) hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardığı Isabel dos Santos (49), 2017’den bu yana firari.
Angola eski cumhurbaşkanı olan babası Jose Eduardo dos Santos’un 38 yıl süren liderliğinin bitmesiyle Isabel dos Santos hakkında soruşturma açılmıştı.
2.2 milyar dolarlık servetiyle Afrika’nın en zengin kadını olarak bilinen dos Santos ve kocası, 5 milyar dolarlık yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçlamalardan aranıyor.
Isabel dos Santos, o tarihten bu yana Londra, Lizbon ve Dubai’de yaşıyor. Konum bilgisini de sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.