Nusret Gökçe'yle pozunu Adriana Lima paylaştı sosyete kasabı dillere düştü
Nusret Gökçe ve Adriana Lima Miami'de yan yana geldi, fotoğraf çektirdiler. Instagram'da yer yerinden oynadı.
Adriana Lima ile Nusret Gökçe, ABD'de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Avni Yıldırım ile Meksikalı boksör Canelo Alvarez arasındaki karşılaşmayı izledi.
Brezilyalı model, Miami Hard Rock Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonda Nusret'i görünce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Süper mini şortlu kombiniyle dikkat çeken ünlü model, Nusret'e sarıldığı pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğrafta en dikkat çeken şey ise Lima ile Gökçe arasındaki boy farkı oldu. Uzun yıllar mankenlik yapan Adriana Lima 1.79 boyunda. Nusret Gökçe'nin boyu ise 1.65.