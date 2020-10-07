Nusret Gökçe'ye Oğuzhan Uğur'dan skandal eşcinsellik iması bakın neler söyledi
Oğuzhan Uğur, sosyete kasabı Nusret Gökçe'ye öyle bir gönderme yaptı ki duyanların ağzı açık kaldı. Uğur, ''dedikodu yayılıyor'' diyerek lafını çarptı.
Geçtiğimiz günlerde Nusret'e twerk yaparken sevgilisi tarafından tepki gören kadının videosu gündeme düşmüştü.
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YouTube'daki Pinç programıyla adını geniş kitlelere duyuran Oğuzhan Uğur da YouTube'da son yayınladığı videosunda bu konuya değinerek "Benim sevgilim Nusret'e twerk yapsa, ben hiç alınmam. Hepimiz alıyoruz dedikoduları" dedi.
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Uğur, "Nusret'ten zarar gelmez" ifadeleriyle sosyal medyada gündem oldu. Uğur'un imalı tavrı çoğu sosyal medya kullanıcısından tepki gördü.
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Milyonlarca hayranı bulunan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda yurt dışındaki bir restoranından paylaştığı video ile gündem oldu. Gökçe'ye twerk yapan bir kadın, sevgilisini görünce kaçmaya başladı. Olay karşısında neye uğradığını şaşırdı.
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