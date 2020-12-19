Nusret Gökçe'nin zor anları: Anne Marie’yi tanımayınca çalışanı imdada yetişti
Ünlü sanatçı Anne Marie'yi tanımayan Nusret Gökçe, şovunu yaptığı anlarda zor saniyeler geçirdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Dubai’de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemeye Nusret’e gitti. Nusret Gökçe'nin şovunu yaptığı anlarda sorduğu soru dikkatlerden kaçmadı.
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Şovunu yapmak için kollarını sıvayan Nusret Gökçe, eti getirip masaya koydu.
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Şarkıcıya servis yapmak isteyen Gökçe, çalışanına “Hangisi meşhur?” diye sordu.
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Çalışanından "Hanımefendi" cevabını alan Nusret Gökçe daha sonra, ünlü şarkıcıya o meşhur hareketiyle servisini yaptı.
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