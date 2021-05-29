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Nusret Gökçe'nin saati yalnızca altın ve pırlantadan oluşuyor fiyatı bakın ne kadar

Nusret Gökçe'nin saati yalnızca altın ve pırlantadan oluşuyor fiyatı bakın ne kadar

Nusret Gökçe bu kez saatiyle magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu. Saati yalnızca altın ve pırlantadan oluşuyor.

Nusret Gökçe'nin saati yalnızca altın ve pırlantadan oluşuyor fiyatı bakın ne kadar

Geçtiğimiz günlerde Al Pacino'yu restoranında ağırlamasıyla adından söz ettiren Nusret Gökçe bu kez saatiyle dikkat çekti. Gökçe, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

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Nusret Gökçe'nin saati yalnızca altın ve pırlantadan oluşuyor fiyatı bakın ne kadar

6 ülkeden 23 restoranı bulunan Gökçe, Patek Philippe marka bir saat beğenince harekete geçti. 

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Nusret Gökçe'nin saati yalnızca altın ve pırlantadan oluşuyor fiyatı bakın ne kadar

Saati kişiselleştirmek isteyen sosyetik kasap, üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saati için yaklaşık 6 milyon lira ödedi.

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Nusret Gökçe'nin saati yalnızca altın ve pırlantadan oluşuyor fiyatı bakın ne kadar

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nusret'in bir hayali daha gerçekleşti. Mafya filmlerine ilgisiyle bilinen Nusret, Al Pacino ile bir araya geldi.

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