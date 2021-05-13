Nusret Gökçe'den şaşırtan açıklamalar 'Ben Harvard mezunuyum!'
Nusret Gökçe, verdiği bir röportajdaki açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Harvard mezunuyum' diyen Gökçe sözlerine açıklık getirdi.
6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranı geçtiğimiz haftalarda Amerika'da Beverly Hills'te açtı. Amerika'daki restoran sayısını 5'e çıkaran Gökçe, Hürriyet için verdiği röportaj için Barbaros Tapan'la sohbet etti. Sosyete kasabı, ilginç açıklamalara imza attı.
''Nusr-Et artık sadece bizim markamız değil, Türkiye’nin markası'' diyen Nusret Gökçe, kendisine dair 'Harvard mezunuyum'' dedi. Gökçe'nin bu ilginç sözlere açıklaması ise şu şekildeydi:
- En başa dönersek, ilk işini hatırlıyor musun? Kaç yaşında çalışmaya başladın?
''Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum. İlk işime ilkokula giderken hafta sonları semt pazarında su satarak başladım. Hafta içinde de ayakkabı boyuyordum. 13 yaşıma geldiğimde de kasap çırağı olarak başladım. Nusr-Et markası yaratılırken nasıl bir alın teri döküldü, nasıl bir emek sarf edildi açmak istiyorum.''
- Evet, lütfen. Markayı yaratma sürecini senden dinleyelim...
''Bizim ikinci şube, Ankara şubesiydi. Ankara şubem açıldığı günden itibaren her gün akşam servisini Ankara’da geçirip son uçakla İstanbul’a dönüyordum. Sabah erken et seçip, öğle servisini İstanbul Etiler’de geçiriyor, saat 16.00 uçağıyla Ankara’ya gidiyordum. Akşam 19.00’da tekrar Ankara’da servise çıkıyordum.''