Nusret Gökçe'den şaşırtan açıklamalar 'Ben Harvard mezunuyum!'

- En başa dönersek, ilk işini hatırlıyor musun? Kaç yaşında çalışmaya başladın?

''Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum. İlk işime ilkokula giderken hafta sonları semt pazarında su satarak başladım. Hafta içinde de ayakkabı boyuyordum. 13 yaşıma geldiğimde de kasap çırağı olarak başladım. Nusr-Et markası yaratılırken nasıl bir alın teri döküldü, nasıl bir emek sarf edildi açmak istiyorum.''





