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Nusret Gökçe'den şaşırtan açıklamalar 'Ben Harvard mezunuyum!'

Nusret Gökçe'den şaşırtan açıklamalar 'Ben Harvard mezunuyum!'

Nusret Gökçe, verdiği bir röportajdaki açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Harvard mezunuyum' diyen Gökçe sözlerine açıklık getirdi.

Nusret Gökçe'den şaşırtan açıklamalar 'Ben Harvard mezunuyum!'

6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranı geçtiğimiz haftalarda Amerika'da Beverly Hills'te açtı. Amerika'daki restoran sayısını 5'e çıkaran Gökçe, Hürriyet için verdiği röportaj için Barbaros Tapan'la sohbet etti. Sosyete kasabı, ilginç açıklamalara imza attı.

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Nusret Gökçe'den şaşırtan açıklamalar 'Ben Harvard mezunuyum!'

''Nusr-Et artık sadece bizim markamız değil, Türkiye’nin markası'' diyen Nusret Gökçe, kendisine dair 'Harvard mezunuyum'' dedi. Gökçe'nin bu ilginç sözlere açıklaması ise şu şekildeydi:

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Nusret Gökçe'den şaşırtan açıklamalar 'Ben Harvard mezunuyum!'

- En başa dönersek, ilk işini hatırlıyor musun? Kaç yaşında çalışmaya başladın?
''Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum. İlk işime ilkokula giderken hafta sonları semt pazarında su satarak başladım. Hafta içinde de ayakkabı boyuyordum. 13 yaşıma geldiğimde de kasap çırağı olarak başladım. Nusr-Et markası yaratılırken nasıl bir alın teri döküldü, nasıl bir emek sarf edildi açmak istiyorum.''



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Nusret Gökçe'den şaşırtan açıklamalar 'Ben Harvard mezunuyum!'

- Evet, lütfen. Markayı yaratma sürecini senden dinleyelim...
''Bizim ikinci şube, Ankara şubesiydi. Ankara şubem açıldığı günden itibaren her gün akşam servisini Ankara’da geçirip son uçakla İstanbul’a dönüyordum. Sabah erken et seçip, öğle servisini İstanbul Etiler’de geçiriyor, saat 16.00 uçağıyla Ankara’ya gidiyordum. Akşam 19.00’da tekrar Ankara’da servise çıkıyordum.''

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