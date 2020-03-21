Nusret Gökçe telefon numarasını takipçileriyle paylaştı tek tek cevap verdi

Tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü biri haline gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram'dan telefon numarasını paylaştı ve gören herkesin kendisini aramasını istedi. Nusret, not olarak ise ''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' yazısını yazdı.