Nusret Gökçe telefon numarasını paylaştı İzmirlilerle sabaha kadar dertleşti
Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından bir telefon numarası paylaştı. İzmirli depremzedelerin kendisini arayabileceğini söyledi.
Tuz serpme hareketiyle dünyaca tanınan ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeyi başaran Nusret, bu kez cep telefonu numarasını paylaşarak gündeme oturdu.
Geçtiğimiz gün et pişirme videosunu paylaşan Nusret, deprem nedeniyle duyarsızlıkla suçlanmış ve tepkilerin hedefindeki isim olmuştu.
Nusret Gökçe, duyarsızlıkla suçlanırken yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Instagram hikayeden bir cep telefonu numarası paylaşan Nusret, ''Sadece ve sadece sevgili İzmirli kardeşlerimle; 00.00’dan sonra 053389635.. numaramdan sizlerle konuşmak ve sohbet etmek isterim. Saygılarımla…'' notunu düştü.
Cep telefonu numarasını aldıktan sonra oldukça yoğun telefon trafiğine giren Nusret, kısa bir süre sonra da gelen arama ve mesajların ekran görüntüsü paylaştı.