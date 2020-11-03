Nusret Gökçe telefon numarasını paylaştı İzmirlilerle sabaha kadar dertleşti

Tuz serpme hareketiyle dünyaca tanınan ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeyi başaran Nusret, bu kez cep telefonu numarasını paylaşarak gündeme oturdu.