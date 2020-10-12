Nusret Gökçe paylaştı herkes o ayrıntıya kilitlendi nasırlı elleri olay oldu

30 milyona aşkın takipçi sayısıyla ve yaptığı her paylaşımıyla dikkat çeken Nusret'in ellerine görenler şaşırdı. Nasır tutmuş elleri ve uzun tırnaklarıyla gündem olan Nusret'in takipçileri “Ağırlık kaldırmaktan nasır tutmuş. O tırnaklarını kessin" yorumlarını yaptı.