Nusret Gökçe paylaştı herkes o ayrıntıya kilitlendi nasırlı elleri olay oldu
Meşhur tuz serpme hareketi ile adından söz ettiren ve kısa sürede şöhreti tüm dünyaya yayılan Nusret Gökçe'nin son paylaştığı video gündem oldu. Gökçe'nin ellerinin içindeki nasırlar dikkat çekti.
‘Salt Bae’ hareketiyle ünlenen Nusret nasırlı elleriyle gündem oldu. Kasapta çırakken kendi markasını oluşturan ve kısa sürede dünya genelinde takdirle karşılanan bir başarı sağlayan Nusret Gökçe'nin son paylaştığı videodaki nasırlar dikkat çekti.
30 milyona aşkın takipçi sayısıyla ve yaptığı her paylaşımıyla dikkat çeken Nusret'in ellerine görenler şaşırdı. Nasır tutmuş elleri ve uzun tırnaklarıyla gündem olan Nusret'in takipçileri “Ağırlık kaldırmaktan nasır tutmuş. O tırnaklarını kessin" yorumlarını yaptı.
Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle restoranı kapatılan Nusret, bu olaydan sonra kendini işine daha fazla vermeye başladı.
Sabah erken saatlerde kalkan ve dükkanını açan Nusret, bu anlara ilişkin videoları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.