Nusret Gökçe meyveleri havada ikiye böldü sosyal medya sallandı

Nusret'in havadayken meyve kestiği videosunu olumsuz olarak eleştirenler de vardı. Bir takipçisi ''Allah'ın en güzel nimetleri ile show yapıyorsun.. sende yokluktan geldin belki kaç yaşına kadar görmedin bu meyveleri şimdi yüzlerce Gariban adamın karşısında belki çocuklarına alamayan babanın karşısında puan toplamanın derdindesin.. yazıklar olsun günah günah...'' diyerek Nusret'i eleştirdi.