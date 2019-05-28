Nusret Gökçe meyveleri havada ikiye böldü sosyal medya sallandı
Geçtiğimiz günlerde 72. Cannes Film Festivali'nde 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülüne layık görülen Nusret Gökçe, meyveleri havadayken ikiye bölme videosuyla sosyal medyayı salladı.
'Saltbae' hareketiyle ününü dünyaya duyuran sosyete kasabı Nusret, son yaptığı şovla yine adından söz ettirdi. Sürekli etleri profesyonel kesişiyle gördüğümüz Nusret, bu kez meyveleri havadayken ikiye böldü. Nusret'in sosyal medyaya yüklediği meyve videosu kısa sürede birçok kişi tarafından görüntülendi.
Nusret, kısa sürede fenomen olan videosunda önce karpuzu havadayken ikiye bölüyor ardından ise diğer meyvelerle şov yapıyor.
Nusret'in sosyal medyada yayınladığı bu videosuna birçok yorum da geldi. Bir oyun olan meyve kesme oyunu ''Fruit Ninja''yı hatırlatan videosunda Nusret'e ''Ninja mısın?'' diye yorumlar geldi.
Nusret'in havadayken meyve kestiği videosunu olumsuz olarak eleştirenler de vardı. Bir takipçisi ''Allah'ın en güzel nimetleri ile show yapıyorsun.. sende yokluktan geldin belki kaç yaşına kadar görmedin bu meyveleri şimdi yüzlerce Gariban adamın karşısında belki çocuklarına alamayan babanın karşısında puan toplamanın derdindesin.. yazıklar olsun günah günah...'' diyerek Nusret'i eleştirdi.