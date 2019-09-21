Nusret Gökçe Londra'daki yeni restoranını Instagram'dan duyurdu!
Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, yurt dışındaki restoranlarına bir yenisini daha ekleyerek Londra'da yerini alıyor.
Sadece tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, New York, Doha, Miami, Abu Dhabi, Mikonos vve Dubai'nin ardında şimdi de Londra'da restoran açıyor.
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Londra'daki restorandaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Nusret Instagram hesabından yeni restoranındaki çalışmaların görüntülerini paylaştı ve ünlü işletmeci, 'Şimdi Londra düşünsün' notunu da ekledi.
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