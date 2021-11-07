Nusret Gökçe iş ilanıyla ortalığı karıştırdı! Vereceği maaş patates püresi kadar!
Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe yeni mekanı için şef arayışına girdi! Nusret'in verdiği iş ilanına göre aradığı çalışana vereceği saatlik ücreti 12 sterlin olacak!
LONDRA'da açtığı yeni restoranıyla İngiliz basınının gündemine oturan sosyetik kasap Nusret Gökçe, verdiği şef ilanıyla adından söz ettirdi. Nusret, verdiği ilanda işe alacağı şefe saatte 12 sterlin yani 150 TL vereceğini ve bahşişlerden de para kazanabileceğini belirtti. Sosyal medyada, saattığı yiyeceklerin bile bu ücretten daha pahalı olduğu dile getirilerek eleştiri yağdı.
Kasaplıkla başladığı kariyerine kendi mekanlarını açarak devam eden Nusret Gökçe ; ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'ın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir restoran açtı. Gökçe, bu sefer de verdiği iş ilanıyla konuşulmaya başlandı.
Geçtiğimiz haftalarda Nusret'in mekanına giden müşterilerin Twitter, Reddit gibi internet sitelerinde ödedikleri hesaba tepki göstermeleriyle gündem olan Gökçe, yeni mekanı için iş ilanı verdi.
The Sun'da yer alan habere göre, Gökçe verdiği iş ilanında restoranında çalışacak olan şefe saatlik ücret ödeyeceğini belirtti.