Nusret Gökçe hayalini gerçekleştirdi mafya filmi yıldızı Al Pacino'yla beraber...
Hollywood efsanesi Al Pacino ile Nusret Gökçe bir araya geldi. Nusret'in bir hayali daha gerçekleşti.
Pandemi sürecinde dahi restoran zincirlerine bir yenisini eklemeyi başaran Nusret Gökçe, bir hayalini gerçekleştirdi. Mafya filmlerine ilgisiyle bilinen Nusret, Al Pacino ile bir araya geldi.
Ünlü işletmeci, buluşma anındaki görüntüleri 35 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladı. Nusret o anları, "Bir hayalim daha gerçek oldu" notuyla paylaştı. İkilinin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Nusret'in ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filmini çok sevdiği biliniyor. Nusret ile davalık olan garsonlar, açıklamalarında, "Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyada paylaştığı videolarla şöhretini daha da pekiştiren Gökçe, dünyanın pek çok kentinde de restoranlar açtı ve mekanlarında birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor...